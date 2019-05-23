Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpte başarısız geçen sezonun ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı iddiaları ortaya atılmıştı. Yazılı bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp bu iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili açıklamada, "Dün ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır" denildi.