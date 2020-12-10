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Fenerbahçe'den anlamlı hareket

Fenerbahçe'den anlamlı hareket
Fenerbahçe'den anlamlı hareket

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla 'Kadına şiddete tahammülümüz yok' yazılı mesajı Ülker Stadyumu'nun dış duvarına yansıttı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadınlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve ayrımcılığın karşısında olduğunu her fırsatta dile getiren ve toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası HeForShe için BM Kadın Birimi'yle iş birliği yapan Kulübümüz, bugün yine çok anlamlı bir organizasyona imza attı. 25 Kasım-10 Aralık Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında pek çok adım atan kulübümüz, kampanyanın son gününde stadımızın dış duvarına 'Kadına şiddete tahammülümüz yok!' mesajını yansıttı. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 9 branş, yüzlerce sporcu ve milyonlarca taraftarımızla bir kez daha haykırıyoruz ki 'Kadına şiddet suçtur. Ortak Olma, Seyirci Kalma' denildi.

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