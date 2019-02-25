İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'den aynı tarife

Fenerbahçe'den aynı tarife
Fenerbahçe'den aynı tarife

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı ve geriye düştüğü 3 derbiden de puan çıkarmasını bildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Beşiktaş deplasmanında ilk devreyi 3-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-3'lük eşitlikle tamamladı ve zorlu derbiden 1 puan aldı. Sarı-lacivertliler bu sezon çıktığı 3 derbide de geriye düştüğü maçlara ortak olmasını bildi. Sezonun ilk devresinde Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı soyunma odasına 1-0 geride girdiği mücadeleyi sarı-lacivertliler 71. dakikada Ayew'in attığı golle 1-1 tamamladı. Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, 66'da Valbuena, 72'de de Jailson'un golleriyle skora ortak olup bu derbiden bir puan almıştı. 

Ersun Yanal ve talebeleri bu akşam da soyunma odasına 3-0 geride girdiği maçı Zajc, Sadık ve Hasan Ali'nin golleri ile 3-3 tamamladı.  

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.