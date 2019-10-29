Fenerbahçe'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yer alan dizelerde şu sözlere yer verildi:

"Ey Atamızdan bizlere en büyük miras olan Cumhuriyet,

Bizler seni başımızın üstünde, göklerde, kalbimizde taşırız, nadide bir çiçek gibi.

Bağımsızlığımız, senin zarif süzülüşünde saklıdır!

Uğrunda feda ettiklerimiz, geçmişimiz, geleceğimiz, umudumuz ve sevgimiz, kanımızı döktüğümüz renginde...

Ve sen yolumuzu aydınlatan nazlı hilal,

Özgürlüğümüzü ilan ettiğimiz bugünde, sen de tüm görkeminle, Cumhuriyet gibi parla!

Parla ki sana zincir vurmayı hayal edenler uykularından uyansın.

Parla ki gelecek nesiller nasıl bir destanı emanet aldıklarını anlasın,

Parla ki Cumhuriyetimiz, Atamızdan yadigâr ve ilelebet payidar kalsın!

Cumhuriyet Bayramımızın 96. onurlu yılı kutlu olsun!

Başta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile."