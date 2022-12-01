Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması

Fenerbahçe, dün Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncusu Joao Pedro'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Pedro'nun ilk kontrolünün ardından dizinde ve bileğinde yoğun ödem ile travm tespit edildiği belirtildi. Oyuncunun tedavisine ilerleyen günlerde yoğun ödemin atılmasıyla başlanacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."

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