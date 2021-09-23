Fenerbahçe'den kritik 3 puan

Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesine göre Giresunspor karşısında 4 değişiklikle çıkarken, 6 futbolcu kadroda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Meyer'in yerine Mert Hakan'a, Muhammed'in yerine Mesut'a, Berisha'nın yerine Valencia'ya, Pelkas'ın yerine de Rossi'ye görev verdi. Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına şu 11'le çıktı: “Altay- Serdar Aziz, Minjae Kim, Szalai, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Mesut Özil, Valencia”

6 futbolcu eksik

Fenerbahçe, Giresunspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Nazım, Tisserand ve Sosa sakatlıları sebebiyle forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları sona eren ve çalışmalara başlayan Zajc ve Serdar Dursun kadroya dahil edilmedi.

Mert Hakan ilk kez 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de yer aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de sahada yer alıyor. Daha önce Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Yandaş, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Sivasspor mücadelesinde ise Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Mert Hakan sadece Altay ve Başakşehir mücadelelerinde toplamda 27 dakika süre alırken, Pereira tarafından Giresunspor maçında 11'de şans verildi.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2. dakikada sağ taraftan Rossi'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Ferdi'nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

29. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru'nun ortasında kale önünde Balde'nin bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.

33. dakikada Mesut'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'da kaldı.

39. dakikada ceza sahası içerisinde Mert Hakan'ın topa elle müdahale etmesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Balde'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

64. dakikada ceza sahası sağ tarafında Giresunspor savunmasının hatası ile topla buluşan Berisha pasını Mesut'a aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Doukara'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz (Novak dk. 60), Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan (Crespo dk. 46), Gustavo, Ferdi (Muhammed Gümüşkaya dk. 74), Mesut, Rossi (Berisha dk. 60), Valencia (Pelkas dk. 81 ?)

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Novak, Meyer, Arda Güler, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Suleymanov dk. 56), Traore (Umut Nayir dk. 67), Pelupessy (Emre Taşdemir dk. 56), Flavio, Sergio, Diabate (Erol Can Akdağ dk. 77), Balde (Doukara dk. 67)

Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Douglas, Hayrullah Bilazer, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Ferdi (dk. 2), Mesut (dk. 64) (Fenerbahçe), Doukara (dk. 85) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Mert Hakan, Kim (Fenerbahçe), Onurcan (Giresunspor)