Fenerbahçe'den Topuk Yaylası'nda neşeli antrenman

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde tamamı basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen idman neşeli görüntülere sahne oldu. İdmanın genelinde ayak tenisi oynayan futbolcuların birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.

Ağrıları bulunan Nabil Dirar çalışmalarını bireysel sürdürürken, Altay Bayındır düz koşu yaptı. Takımla antrenmana katılan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci, antrenmanın sonunda eksiklerini gidermek adına özel çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını izlemek için tesise akın etti. Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı. Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarı-lacivertli taraftarların yanına Teknik Direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı.

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Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız

