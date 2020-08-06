Fenerbahçe'den transfer atağı

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer sosyal medyadan yayınlanan video ile duyurulurken, Mert Hakan sarı-lacivertlilerin 12 numaralı yeni sezon formasıyla poz verdi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, sezon boyu ismi Fenerbahçe ile anılan başarılı oyuncuyu renklerine bağladı. Sözleşmenin ise 4 yıllık olacağı öğrenildi. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. Videoda Mert Hakan'ın Sivasspor formasıyla attığı goller ve taraftarı simgeleyen 12 numaralı yeni sezon forması giydiği görüntüler yer aldı. Mert Hakan Yandaş, yayınlanan videoda yaptığı açıklamada da "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Gökhan Gönül, eski formasını öperek taraftara merhaba dedi

Mert Hakan Yandaş transferini açıklayan Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini de duyurdu. Eski formasını öpen Gönül, transferini "Her yarım kalan hikaye mutlu sonu hak eder" sözleriyle taraftarına açıkladı.

Fenebahçe, Gökhan Gönül transferini de resmen açıkladı. Saat 15.00 sularında stada gelen Gönül, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle son görüşmeleri yaptıktan sonra 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formayı giydi. Gönül, kendisi için hazırlanan özel videoda, Fenerbahçe'nin Benfica maçında giydiği ve saha içinde yaşadığı korkunç sakatlık sonrası sakladığı 77 numaralı formayı önce öptü. Ardından da Mert Hakan Yandaş gibi 12 numaralı yeni sezon formasını giydi.

4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli formasına kavuşan Gönül'ün, yeni sezonda da 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Caner Erkin'i de kadrosuna kattı

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mert Hakan ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'i de kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de transfer hız kesmiyor. Bugün Beşiktaş'a veda eden 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Erkin, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Fenerbahçe, başarılı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor; büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.