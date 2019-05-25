Fenerbahçe'den UEFA açıklaması:

Fenerbahçe kulübü, UEFA tarafından dün yapılan Finansal Fair Play (FFP) açıklaması sonrası resmi internet sitesinden son durum hakkında bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda denk bütçeye uyulmadığını için üst kurula sevk edildiğini belirterek, UEFA'dan men cezası almayacaklarını açıkladı.

Sar-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde FFP hakkında şu açıklama yapıldı:

“Kulübümüz, 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasındaki 2017/18 sezonu denk hesap açığı taahhüdüne uyamadığı gerekçesi ile CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)' ne sevk edilmiştir.

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında denk hesap açığı taahhüdümüz 10 milyon Euro olarak belirlenmişti. Aynı sezon için denk hesap açığımızın 20 milyon Euro'yu aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edilmemiz üzerine mutabakat sağlanmıştı.

Anlaşma içerisindeki bu koşullara rağmen, söz konusu 2017/18 sezonu için, 57,5 milyon Euro denk hesap açığı gerçekleşmiş ve Kulübümüz bu sebeple Yargı Dairesi'ne sevk edilmiştir.

CFCB İnceleme Dairesi, yeni yönetim kurulumuz tarafından 2018/19 sezonunda alınan aksiyonlarla birlikte; "bilet ve forma satış gelirlerindeki artışı, yeni sponsorluk anlaşmalarını, 60 milyon Euro tutarındaki sermaye artışını, bağış kampanyasını, kulübümüzün TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmalarını, beklenmedik kur ve faiz artışlarını" dikkate alarak verdiğini belirttiği kararda; Kulübümüz Yargı Dairesi'ne sevk edilirken olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere 2,5 milyon Euro para cezası, daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir.

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda ise UEFA gelirlerinden kesilecek 2,5 milyon Euro para cezasının daha da düşürülebileceği tavsiye edilmiştir.

Bankalar Birliği ile yapılacak olan borç yapılandırma sürecinin Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde geliştirilen yeni finansal kontrol mekanizmasının Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması kamuoyunun bilgisine sunarız.”