Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Giresun'da tribün şoku

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Giresun temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonunda bir kadın taraftar formasını imzalatmak için Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı. Ancak o esnada Giresunspor taraftarları "Burası Giresun" diyerek sarı-lacivertli futbolcuya tepki göstermesi üzerine bir anlık duraksama yaşayan Bayındır, kadın taraftardan aldığı formayı imzalamadan geri iade etti. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.