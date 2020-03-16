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Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome: 'Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum'

Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome: 'Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum'
Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome: 'Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum'

Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome, Türkiye’nin korona virüste ülkesi İtalya gibi olamaması için Türk halkına evden çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, sosyal medya hesabından Türk halkına korona virüs salgını hakkında çağrıda bulundu.

Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve Türkiye'nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, “Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum” açıklamasını yaptı.

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