Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek, PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulan PFDK sevkleri şöyle:

“Giresunspor Kulübü'nün 07.06.2023 tarihinde oynanan Giresunspor-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş'ın 07.06.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Konyaspor 07.06.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

İstanbulspor'un 07.06.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor- Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe futbolcusu İsmail Yüksek'in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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