Fenerbahçeli taraftarlar TFF'yi protesto için Riva'ya akın etti

Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçta hakem hataları olduğu gerekçesiyle TFF'yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla Kadıköy'de bulunan Salı Pazarı'nda bir araya geldi. Toplanan binlerce taraftar, Riva'daki TFF tesislerine gitmek üzere yola çıktı. Tesislere varan taraftarlar sloganlar eşliğinde Riva'da eylem yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor



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