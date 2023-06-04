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Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti
Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de takım otobüsü tesislere girerken, bir grup sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti - Tıkla İzle

Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, geniş güvenlik önlemleri altında Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptı. Bu sırada tesislere giden bir grup taraftar, yönetimi istifaya davet ederek, oyuncuları yuhaladı. Taraftarlar özellikle Ali Koç'a büyük tepki gösterip "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" sloganları attı. Taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attığı görüldü.

Ahmet Emin Şentürk
 

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