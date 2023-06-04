Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, geniş güvenlik önlemleri altında Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptı. Bu sırada tesislere giden bir grup taraftar, yönetimi istifaya davet ederek, oyuncuları yuhaladı. Taraftarlar özellikle Ali Koç'a büyük tepki gösterip "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" sloganları attı. Taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attığı görüldü.

Ahmet Emin Şentürk



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