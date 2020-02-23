Fenerbahçeli taraftarlardan derbi koreografisi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar koreografi gösterisinde bulundu. Okul açık tribününde açılan ‘Rocky & Muhammed Ali' pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan ‘Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz' pankartı yer aldı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Galatasaraylı taraftarlar 22 Ekim 2017'de oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinde yaptıkları kareografide Rocky Balboa'nın görselinin kullanmış, "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa Kalk" yazısına yer vermişti.