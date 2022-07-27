İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi
Fenerbahçeli taraftarlardan ilk maça yoğun ilgi

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda sahasında ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da sahalarında oynanan bu ilk resmi maça yoğun ilgi gösterdi. Tüm biletlerin satıldığı karşılaşma kapalı gişe oynanıyor. Erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

Öte yandan, Dinamo Kiev maçında Fenerbahçeli ünlü isimlerin çocukları futbolcularla birlikte seremonide yer alırken; Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) hastanede tedavisi devam eden bir çocuk online olarak futbolcularla birlikte sahaya çıkma heyecanı yaşadı.

İsmail Yasin Akçın

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.