Fenerbahçeli yöneticilerden Atilla Karaoğlan'a tepki

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü müsabakasında tansiyon yükseldi. İlk yarının son anlarında İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kart sonrası tribünler hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Hakem Atilla Karaoğlan'ın ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte gerginlik iyice tırmandı ve sarı-lacivertli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına geldi. Hakem triosunun soyunma odasına girmesine engel olan Baki ve Ketenci, tepkilerini sürdürdü.

Gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı ve hakem üçlüsü soyunma odasına gitti.

Bora Akyol - Samet Yalçın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.