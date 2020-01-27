Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti

Erdek ilçesinde bir dönem Doğru Yol Partisi Erdek Belediye Meclisi Üyesi olan dönemin Erdek Belediyesi Başkan Vekili olarak da görev yapan, Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, Çuğra Bölgesi'ndeki bir otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Can'ın öldüğünü belirledi. 2011 yılında da kalp krizi geçiren Emin Can'ın ani ölümü Erdek'te üzüntü ile karşılandı.

Emin Can için bugün Erdek Belediyesi önünde tören düzenleneceği öğrenilirken, cenazesinin öğle namazını müteakip Yalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşar Mehmet Akif Ertan

