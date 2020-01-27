İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti
Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can vefat etti

Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, geçirdiği kalp krizi neticesi hayatını kaybetti.

Erdek ilçesinde bir dönem Doğru Yol Partisi Erdek Belediye Meclisi Üyesi olan dönemin Erdek Belediyesi Başkan Vekili olarak da görev yapan, Erdek Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Can, Çuğra Bölgesi'ndeki bir otelde kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Can'ın öldüğünü belirledi. 2011 yılında da kalp krizi geçiren Emin Can'ın ani ölümü Erdek'te üzüntü ile karşılandı.

Emin Can için bugün Erdek Belediyesi önünde tören düzenleneceği öğrenilirken, cenazesinin öğle namazını müteakip Yalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşar Mehmet Akif Ertan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.