Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın akşam deplasmanda AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao'nun yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc kafilede yer almadı. Bugün Güney Kıbrıs'a gidecek sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi."



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