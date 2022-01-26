Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe verilen milli takım arasında Antalya Belek'te kamp yapacak. Sarı-lacivertlilerin Antalya kamp kadrosunda da belli oldu. Kafilede; Attila Szalai, Marcel Tisserand, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin ve Arda Güler yer almadı. Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Diego Rossi ile Enner Valencia ise milli takımlarının kamplarında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerin Antalya kampında şu isimler yer alıyor:

Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.