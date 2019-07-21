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Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’de Avusturya yapılacak olan kamp kadrosu belli oldu. İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı iddia edilen Eljif Elmas, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avusturya'da gerçekleştireceği üçüncü etap kamp çalışmaları kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosunda Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Makedon futbolcu Eljif Elmas yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampına götüreceği futbolcu kadrosu şu şekilde:

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç." 

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