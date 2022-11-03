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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in dolandırılması davasında karar

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in dolandırılması davasında karar
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in dolandırılması davasında karar

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in 3 milyon dolar ile 743 bin euro dolandırıldığı iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklara ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, ayrı ayrı 31 milyon 863 bin 520 lira adli para cezasına çarptırdı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory Kurtley Van der Wiel'in 3 milyon 165 dolar ile 743 bin euro dolandırıldığı iddiasıyla menajer Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu.

Floyd'un menajeri olarak kendini tanıttığı aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Wiel'in imaj danışmanlık amacıyla sanıklarla tanıştığını, sanıkların kendilerini boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını, sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanının amcası olduğunu söylediğini, dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini ve Floyd'u da getirebileceğini söylediğini aktardı.

Sema Demir
 

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