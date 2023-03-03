Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde, bu zorlu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe'nin, Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğreibayat, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydin, Serdar Aziz, Bright-Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."

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