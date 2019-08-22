İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu

Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu
Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Yenilenmiş kadrosu ve çiçeği burnunda teknik adamı Okan Buruk ile şampiyonluk parolasıyla yola çıkan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-0 kaybetmişti. İstanbul temsilcisi, sarı-lacivertliler karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem yeni sezonun ilk 3 puanını almak hem de moral depolamak istiyor.

Buruk, Fener'e karşı son 5 maçın 4'ünü kazandı
Turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 1'i Türkiye Kupası, 4'ü Süper Lig olmak üzere son 5 müsabakanın 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Buruk'un takımları bu maçlarda sarı-lacivertli ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 7 gol gördü. 

Okan Buruk, söz konusu süreçte Kanarya'ya karşı tek yenilgisini geride kalan sezonda Çaykur Rizespor'un başında Kadıköy'de 3-2'lik skorla almıştı. 

45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 5 maç şöyle:

Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)
Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (2018-2019)
Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (2017-2018) (Türkiye Kupası)
Fenerbahçe: 2 - Akhisaspor: 3 (2017-2018)
Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (2017-2018)  

Uygar Aydın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.