Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

THY Euroleague'de son hafta maçları oynanırken, play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Anadolu Efes'in rakibi İspanyol ekibi Barcelona Lassa olduğu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Real Madrid - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının tamamlanmasının ardından belli oldu. Zalgiris deplasmanda Madrid'i 93-86 yenerek ligi 8. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Litvanya ekibi eşleşti.
THY Euroleague'de play-off eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova - Saski Baskonia
Real Madrid - Panathinaikos
Anadolu Efes - Barcelona Lassa