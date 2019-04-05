İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Zalgiris Kaunas oldu
Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi Zalgiris Kaunas oldu

THY Euroleague'de normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'ta rakibi Litvanya'nın ekibi Zalgiris Kaunas oldu.

THY Euroleague'de son hafta maçları oynanırken, play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Anadolu Efes'in rakibi İspanyol ekibi Barcelona Lassa olduğu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Real Madrid - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının tamamlanmasının ardından belli oldu. Zalgiris deplasmanda Madrid'i 93-86 yenerek ligi 8. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Litvanya ekibi eşleşti.
THY Euroleague'de play-off eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova - Saski Baskonia
Real Madrid - Panathinaikos
Anadolu Efes - Barcelona Lassa  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.