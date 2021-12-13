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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri, kura çekimi sonucunda belli olurken, Fenerbahçe Slavia Prag ile eşleşti.

UEFA'nın kulüpler düzeyinde 2021-2022 sezonu itibarıyla ilk kez düzenlediği turnuvada play-off eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022, rövanş karşılaşmaları 24 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu grup maçlarının sona ermesiyle birlikte LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes ve Basel son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam ediyor. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşen sarı-lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

Konferans Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlardan; Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK ve Karadağ play-off turuna yükselen ekipler oldu. UEFA, grupların son haftasında Tottenham ile Rennes arasındaki mücadeleyi İngiliz ekibindeki korona virüs vakaları nedeniyle ertelemişti. Bu maçın sonucuna göre play-off turuna yükselen son takım ise Tottenham ya da Vitesse olacak.

Fenerbahçe ile birlikte, bu sezon Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Sparta Prag, PSV, Leicester City, Marsilya, Midtjylland, Celtic ve Rapid Wien de kura çekiminde yer aldı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

  • Marsilya - Karabağ
  • PSV - Maccabi Tel Aviv
  • Fenerbahçe - Slavia Prag
  • Midtjylland - PAOK
  • Leicester City - Randers
  • Celtic - Bodo/Glimt
  • Sparta Prag - Partizan
  • Rapid Wien - Tottenham veya Vitesse
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