Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz Pazar günü toplanacak. Milli takımlarına giden oyuncular ise 5 Temmuz Çarşamba günü takıma katılacak. Sağlık kontrollerinin ardından topbaşı yapacak olan Fenerbahçe, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde Pari Premier Cup Turnuvası'na katılacak.

Turnuvadaki maç programı şöyle:

9 Temmuz 19.30 Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe

Sarı-lacivertliler, 15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam edecek.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.