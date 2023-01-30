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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi

Emre Demir, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncu, "Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Emre Demir İstanbul’a geldi - Tıkla İzle

Barcelona forması giyen genç futbolcu, sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Emre, transferi ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Çok büyük takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Pasaport kontrolünün ardından kendisini bekleyen araca binen Emre, havalimanından ayrıldı. Emre Demir'in önümüzdeki günlerde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Lokman Sarıkurt
 

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