Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi

Barcelona forması giyen genç futbolcu, sarı-lacivertli kulüp ile görüşmelerini sürdürmek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Emre, transferi ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Çok büyük takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Pasaport kontrolünün ardından kendisini bekleyen araca binen Emre, havalimanından ayrıldı. Emre Demir'in önümüzdeki günlerde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Lokman Sarıkurt



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