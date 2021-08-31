Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi, İstanbul'a geldi

Sarı-lacivertli takımın prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Uruguaylı oyuncu Diego Rossi İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu basın mensuplarına transferi dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi. Rossi, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve bir soruna rastlanmaması halinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

Diego Rossi kimdir?

Diego Rossi, 5 Mart 1998 yılında Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin köklü ekiplerinden Penarol'da başlayan Diego Rossi, 2015-2016 sezonunda A takım kadrosunda yer aldı. İlk sezonunda 9 maça çıkan ve 2 gol atan Rossi, bir sonraki sezon takımın değişilmez isimleri arasına girdi. 42 maça çıkan sol kanat oyuncusu, 11 gol, 11 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi. Yıldız oyuncunun bu performansı transfer piyasasını da hareketlendirdi. Penarol'da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Rossi, ismi Avrupa ekipleriyle de anılmasına rağmen 2017-2018'de MLS ekibi Los Angeles FC'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Amerika'daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıkan ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağlayan Uruguaylı oyuncu, bir sonraki sezon 39 maçta 18 gol, 9 asistle oynadı. Skorer kimliğiyle ön plana çıkan Rossi, 2019-2020 sezonunda 26 maçta 18 gol, 2020-2021 sezonunda ise 19 maçta 6 golle oynadı. Profesyonel kariyerinde çıktığı toplam 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor. Uruguay U17, U20 ve U23 takımlarında oynayarak 13 gole imza atan Rossi, A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.

Tuncer Cengiz