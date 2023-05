Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi

FENERBAHÇE 2-0 ANTALYASPOR

Maçtan Dakikalar

2. dakikada Arda Güler'in ara pasında topla buluşan Valencia, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

31. dakikada sol çaprazda Arda'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak uzak direğe yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.

31. dakikada sağ taraftan Arda Güler'in kullandığı köşe atışında ön direkte Willian Arao'nun kafa vuruşunu kaleci çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada orta sahada İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ilerleyen Miha Zajc, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

67. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak direğe ortasında Valencia'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

70. dakikada Arda Güler'in pasında topla ceza sahasına giren Miha Zajc'ın vuruşunda kaleci Leite ayaklarıyla topu kornere çeldi.

83. dakikada Nakajima'nın pasıyla topla buluşan Ghacha, rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.

85. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Joshua King'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

90+5. dakikada Ferdi'nin pasında topla ceza sahasına giren Miha Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Leite'nin müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Furkan Ürün

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao (İsmail Yüksek dk. 90 ?), Arda Güler (Diego Rossi dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci (Emre Mor dk. 87 ?), Miha Zajc, Michy Batshuayi (Joao Pedro dk. 68), Enner Valencia (Joshua King dk. 68)

Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Crespo

Teknik Direktör: Jorge Jesus

FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Erdal Rakip (Nakajima dk. 54), Doğukan Sinik (Ghacha dk. 54), Fredy, Sam Larsson (Alassane Ndao dk. 66), Haji Wright

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Gerxhaliu, Kudryashov, Ufuk Akyol

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Valencia (dk. 2), Miha Zajc (dk. 90+5) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Erdal Rakip, Bünyamin Balcı (Antalyaspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.