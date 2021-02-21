Fenerbahçe'ye Göztepe freni

Süper Lig'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de ligde 5. mağlubiyetini aldı. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu ve ligde Kadıköy'de 5. kez yenildi.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk olarak Konyaspor'a 2-0 kaybederken daha sonra evinde Beşiktaş'a 4-3, Yeni Malatyaspor'a 3-0 ve Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Göztepe karşısında da 1-0 kaybederek evinde bu sezon beşinci kez kaybetti.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

8. dakikada Jahovic'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Altay Bayındır son anda gole izin vermedi.

9. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında, Diabate'nin savunmadan uzun pasıyla atağa kalkan Göztepe'de Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay'a şık bir çalım atarak topu boş kaleye gönderdi. 0-1

23. dakikada Thiam'ın indirdiği topta pası alan Valencia'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut yandan auta çıktı.

29. dakikada Valencia'nın pasını alan Ozan Tufan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci İrfan Can, kornere tokatladı.

39. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta, Sosa ortasını arka direğe kesti. Thiam'ın kafa ile altı pas üzerine indirdiği topu alan Szalai'nin vuruş yapmasına Göztepe savunması son anda engel oldu ve yaşanan karambolde tehlikeyi savuşturdu.

43. dakikada sol kanattan Valencia'nın yerden gönderdiği topa Sosa vurdu, kaleci İrfan gole izin vermedi.Yaşanan karambolde kaleci İrfan, Thiam'dan önce davranarak ikinci hamlesinde topun sahibi oldu.

45+1. dakikada Göztepe'de sol kanattan açılan ortaya Szalai dokundu. Topu önünde bulan Halil, pasını Murat'a çıkardı. Murat'ın çaprazdan çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

53. dakikada Valencia'nın sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut, Göztepe savunmasına da çarparak direğin dibinden kornere çıktı.

73. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta Szalai'nin sol taraftan içeri gönderdiği topa Valencia vurdu. Gözetepe savunması karambolde topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Halil Akbunar, Fenerbahçe yarı sahasının sol tarafından topu aldı ve 3 sarı-lacivertli futbolcuyu çalımlayarak ceza alanına girdi. Son çizgide topu direkt kaleye gönderen Halil'in şutu yan ağlara takıldı.

79. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta topu Göztepe savunması uzaklaştırdı. Yay üzerinde Sinan Gümüş'ün topun gelişine çektiği şut üstten auta çıktı.

83. dakikada Szalai'nin ortasına Samatta kafa ile vurdu. Kaleci İrfan topu rahat kontrol etti.

90+5. dakikada Mesut Özil'in kullandığı korner vuruşunda Serdar Aziz kafa ile vurdu. Kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay, Nazım (Gökhan Gönül dk. 56), Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner (Cisse dk. 99 ?), Ozan, Sosa, Osayi (Sinan Gümüş dk. 73) Thiam (Pelkas dk. 56), Mesut Özil, Valencia (Samatta dk. 73)

Yedekler: Harun, Tisserand, Sadık, Ferdi, Mert Hakan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Alparslan, Atınç, Burekovic, Soner (Tripic dk. 85 ?), Nwobodo (Mihojevic dk. 85 ?), Halil Akbunar (Kubilay Sönmez dk. 90+4 ?), Diabate (Idaye dk. 90+4?), Jahovic (Anderson Esiti dk. 74), Cherif Ndiaye

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Titi, Yalçın Kayan, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Halil Akbunar (dk. 9) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Caner Erkin (Fenerbahçe), Murat Paluli, Nwobodo (Göztepe)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu-Güven Mert Ercan