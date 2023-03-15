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Fenerbahçe'ye kötü haber! Lincoln Henrique...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Lincoln Henrique...
Fenerbahçe'ye kötü haber! Lincoln Henrique...

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlıktan sonra yapılan tetkiklerde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun operasyon geçireceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşındaki Sevilla maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve operasyon geçireceği aktarıldı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Lincoln Henrique'nin, Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kapsamlı tetkikleri yapılmıştır. İncelemeler neticesinde sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisi kapsamında operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklı şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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