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Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Malatya’ya gelen Fenerbahçe'yi havaalanında taraftarlar coşkuyla karşıladı.

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Emre Belözoğlu yönetiminde İstanbul'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla akşam saatlerinde Malatya'ya geldi. Çiçeklerle havaalanında karşılanan kafileyi, havaalanı dışında da çok sayıda taraftar konfeti ve meşalelerle sevgi gösterilerinde bulundu.
Taraftarlar sloganlarla takımına destek verirken, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs güvenlik güçlerinin eşliğinde maç saatine kadar kampa gireceği otele geçti.

Erdal Akbuğa - Selçuk Dönmez
 

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