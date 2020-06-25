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Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber!

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber!
Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber!

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci’nin sağ alt adelesindeki zarda kanama tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den sakatlık haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolga Ciğerci'nin antrenman sırasında sağ alt adelesindeki zarda kanama tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adelesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Tolga Ciğerci'nin Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

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