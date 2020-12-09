Fenomen Ceren Yaldız 2021 den umutlu

Sıkıntılı bir yılı geride bıraktığımızı dile getiren Ceren Yaldız, iyisiyle kötütüsüyle diyemiyorum tamamen sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz. 2021 yılından oldukça ümitliyim.ümit ediyorum ki 2021 yılı güzel bir yıl olur ve bu yıl yaşadığımız sıkıntıları unutturur açıklamısında bulundu.

Covid salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de sıkıntılıgünler geçirirken ülkemizin çeşitli notlaranıda meydana gelen depremler tsunami karadeniz bölgesinde meydana gelen sel ile sıkıntılı bir yılı geride bırakırken ceren yaldız umutlu konuştu. Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren yaldız, sıkıntıları geride bırakacağımız ve umutla yolumuza devam edeceğimiz bir yıl olmasını ümit ederek 2021 i bekliyoruz. Dedi.