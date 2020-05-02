Fenomen ekmekçi İHA'ya konuştu

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim isimli şarkısının nakarat kısmını ekmeğe uyarlayıp söyleyen ve mahalleli tarafından videosu sosyal medyada paylaşılan Sinan Şahin, sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü. Evlerinden dışarıya çıkamayan ve balkonlardan boş sokakları izleyen Bursalılara adeta bir mini konser vererek moral veren Şahin, vatandaşlar tarafından büyük alkış toplamış ve seslendirdiği şarkılarla mahalle sakinlerinin yüzünü güldürmüştü. Yıldız Tilbe'nin şarkılarının ardından ünlü sanatçılar Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı 1970 yapımı Karagözlüm filmindeki Türkan Şoray'ın Balıkçı Azize tiplemesiyle seslendirdiği "Bey amca" şarkısını da uyarlayan Şahin, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından adeta Türkiye'nin gündemine oturdu.

Çocukluğundan beri şarkı söyleyen ve amatör ses sanatçılığı yapan Şahin, 8 sene önce bir albüm çıkardı ve 2012 ve 2020 yılları arasında bir çok kez televizyonlarda yer alan ses yarışmalarından davet almasına karşın imkanlar dahilinde bir türlü yarışmaya katılamadı. 8 yaşından beri şarkı söyleyen ve şuanda bir fırında ekmek ve pide yaparak Bursalılara hizmet veren Şahin'in en büyük hayali ise hayranı olduğu Yıldız Tilbe ile bir kez düet yapabilmek.

Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Sinan Şahin, "Yozgat'da doğdum ama Bursa'da yaşıyorum. İnsanlara moral vermek amacıyla hem şarkı söylüyorum hemde işim olan ekmek satışını yapıyorum. Ben müzikle uğraşıyordum 8 yaşımdan beri şarkı söylüyorum, 2012 yılında kredi çektim ve albüm yaptım. Ancak bir ses getiremedim." ifadelerinde bulundu.

"İnsanları camlarda moralsiz görünce onlara şarkı söyledim"

Ekmek dağıtırken insanlara moral vermek için şarkı söyleyen Şahin, "Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması gelince insanları camlarda gördüğümde morallerinin bozuk olduğunu gördüm. Onları neşelendirmek amacıyla Yıldız Tilbe'nin güzel eserlerini kendime uyarlayıp ekmeklerimi katarak söyledim. Saolsun insanlar bana balkonlardan destek verdiler. Zaten Allah razı olsun bir kardeşim şarkı söylediğim videoyu paylaşınca sosyal medyada çok etkileşim oluşturdu. Böyle bir şey beklemiyordum ama çok mutlu oldum." diye konuştu.

En büyük hayali, hayranı olduğu Yıldız Tilbe ile bir kez düet yapabilmek

Hayranı olduğu Yıldız Tilbe ile bir kez düet yapmak istediğini söyleyen Şahin, "Yıldız Abla'mı çok seviyorum. Şarkılarını söylerken kendimce esinlendim. Şarkılara koronayı ve ekmekleri katarak uyarladım ve insanlarda çok beğendi. Zaten en büyük hayalimde bir gün Yıldız Tilbe ile düet yapabilmek. Onu çok seviyorum ve selamlarımı iletiyorum" dedi.

Sinan Şahin'in ekmek dağıtırken sosyal medyada hızla yayılan videolarından sonra müşterilerinde de artış olduğunu söyleyen işletmeci Muhammet Kesici, " Fırında her gün şarkı söyleyerek bizim stresimizi atmamıza yardımcı oluyor. Bazen ben evine giderek şarkı söyletiyorum. İnternette videosu yayınlandıktan sonra pek çok kez farklı şehirlerden arandım. Fırınımıza gelen müşterilerimiz her geldiğinde onu soruyor" diye konuştu.

Fatih Çapkın - Hakan Gönül