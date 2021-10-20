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Ferdi Kadıoğlu: 'Milli takım ile ilgili kararımı vermedim'

Ferdi Kadıoğlu: 'Milli takım ile ilgili kararımı vermedim'
Ferdi Kadıoğlu: 'Milli takım ile ilgili kararımı vermedim'

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, hangi milli takımı seçeceğine karar vermediğini söyleyerek, "Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor" dedi.

Ferdi Kadıoğlu: 'Milli takım ile ilgili kararımı vermedim' - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Belçika ekibi Antwerp ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadele öncesinde genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, basın toplantısında soruları yanıtladı.
Yarın Antwerp ile güzel bir maç oynayacaklarını belirten Kadıoğlu, "Eski takım arkadaşlarımızla karşılaşacağız, Frey, Samatta ile. Onları tekrar görmek güzel olacak. Umarım galip gelip, Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız" diye konuştu.

Yeni oynadığı pozisyonda kendini rahat hissettiğini ifade eden genç futbolcu, "Şu anda bu pozisyonda oynuyorum. Yeni hocamız bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de burada iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Her geçen gün daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu pozisyonda daha rahat hissediyorum. Hocamız nereye koyarsa orada oynarım" açıklamasında bulundu.

Milli takım kararının sorulması üzerine başarılı futbolcu, "Zor bir karar. Herkesin bildiği gibi 3 farklı milli takım ihtimalim var. Henüz bir karar vermedim. Benim için zor bir karar. Sabırlı olup, iyi düşünmek gerekiyor. Karar verdiğimde herkes görecek" diye cevap verdi.

Son Trabzonspor maçında hayal kırıklığına uğradıklarını da söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Yarınki maçta her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Bir önceki Avrupa maçımızı telafi etmeliyiz. Önemli bir maç. Elimizden geleni yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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