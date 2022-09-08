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Ferencvaros-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

Ferencvaros-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Ferencvaros-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

FERENCVAROS 2 - 1 TRABZONSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

 5' GOL! Nguen, Ferencvaros'u 1- öne geçirdi. Araya gönderilen topta savunma arkasına sarkan Nguen ceza sahasında topla buluştu ve karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Gol - Tokmac Chol Nguen

16' Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Civic'e doğrudan kırmızı kart gösterdi.Kırmızı Kart - Eldar Civic

30' GOL! Traore farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sol çaprazdan araya gönderilen topta, arka direkte topla buluşan Traore karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Gol - Adama Traoré

39' GOOOOOL! Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle farkı 1'e indirdi.Gol - Maxi Gómez

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İLK 11'LER

FERENCVAROS: Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.

TRABZONSPOR: Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Besic, Vecsei, Nguen, Zachariassen, Traore, Boli.

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