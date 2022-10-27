Ferhat Akbaş: '4 kulvarda da kazanan taraf olmak istiyoruz'

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Başarılı antrenör, sezon öncesi Türkiye Kupası etabında takımı görme şanslarının olduğunu ve her kulvarda favori olduklarını dile getirdi. İyi bir sezon öncesi dönemi geçirdiklerini söyleyen Akbaş, "Biz geçen seneden en güçlü oyuncularımızı kadroda tutabildik ve aynı zamanda çok nokta transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Özellikle Ankara'da Türkiye Kupası etabında yeni transferlerlerimizi görme fırsatımız oldu. Bu sene de çok iddaalıyız. Güçlü bir kadroyla 4 kulvarda da kupa peşinde koşacağız. Umarım mücadele ettiğimiz kulvarlarda kazanan taraf biz oluruz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak sahaya çıktığımızda her zaman kazanan taraf olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yunus Kılıç - Samet Yalçın



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