Ferhat Akbaş, Chemik Police ile anlaştı

Romanya'da CSM Bükreş ile geçirdiği 1.5 sezonda bir lig, bir de kupa şampiyonluğu yaşayan antrenör Ferhat Akbaş, önümüzdeki sezon itibariyle Polonya'da görev alacak. Marcelo Abbondanza'nın görevden ayrılması sonrasında Ferhat Akbaş, Chemik Police'in başantrenörü oldu.

Ferhat Akbaş, geçtiğimiz sezon CSM Bükreş ile Şampiyonlar Ligi'nde Chemik Police karşı E Grubu'nda karşılaşmıştı. Deplasmanda ilk maçı 3-1 alan Akbaş'ın öğrencileri, ikinci maçta ise 3-2'lik mağlubiyet almışlardı.

Kariyerinde daha önce Guangdong Evergrande, Türk Telekom, Galatasaray ve VakıfBank'ta antrenörlük yapan Akbaş, Mart 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasında Türkiye A Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü olarak görev yapmıştı.

Ferhat Akbaş, aynı zamanda Mart 2017- Ocak 2019 tarihleri arasında Japonya Milli Takımı'nın da teknik ekibinde yer almıştı.