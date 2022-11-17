Ferhat Can Kavurat ve Merve Dinçel turnuvayı tamamladı

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Meksika'nın Guadalajara şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 ve erkekler 68 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye'yi Merve Dinçel ve Ferhat Can Kavurat temsil etti.

Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Ferhat Can Kavurat, ilk turda Gabon'dan Amar Cisse Moussa'yı, ikinci turda Yunanistan'dan Konstantinos Chamalidis'i yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Milli tekvandocu, son 16 turunda İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup ettikten sonra çeyrek finalde İngiltere'den Bradly Sinden'e yenilerek şampiyonayı noktaladı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Finlandiya'dan Jenna Ylonen'i mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Dinçel, son 16 turunda Çin'den Qing Guo'ya kaybederek şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş madalya mücadelesi yapacak.

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