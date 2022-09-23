Ferhat gibi dağları deldi, 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü

Sivas'ın Gazi köyünde yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki su kanalı dikkat çekiyor. Sert kayada insan gücüyle açılan kanal, görüntüsüyle akıllara durgunluk veriyor.

Gazi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Halil Demir, 70 yıl önce babası ve kardeşleri ile birlikte açtığı su kanalını ziyaret edip, adeta 70 yıl öncesine geri döndü. Elleriyle açtığı kanalın içerisine giren Demir, köy değirmenine su taşımak için sert kayalara karşı verdiği mücadeleyi yeniden anımsadı.

Halil Demir, su kanalının uzunluğunun yaklaşık 300 metre, derinliğinin ise 3 metre olduğunu söyleyerek, “Burayı babam ve 4 kardeş beraber yaptık. O zamanlar yiyecek ekmeğimiz de yoktu, giyecek elbisemiz de yoktu. Küçük kardeşim duru su getirirdi, onu içer burada çalışırdık. Değirmen yapmak için babam ve kardeşlerimle beraber burayı eştik. Burayı eşmek için balyozu başka komşudan, kazmayı başka komşudan aldık. Bizde malzeme yoktu, aç susuz yaptık burayı. 1952 senesinde başladık, 1955'de değirmen faaliyete geçti" şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol

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