TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer tahtasını açması halinde kadroya ciddi takviyeler yapmayı planlıyor. Daha önce yeşil beyazlı formayı terleten ve 2014-2015 sezonunda gol kralı olan Jose Fernandao, Fenerbahçe'ye transfer olmuş, sonrasında da Türkiye'den ayrılmıştı.

33 yaşındaki golcü futbolcunun Bursaspor Kulübü'nün resmi Instagram sayfasını takibe alması ise camiada; ‘Fernandao geri mi dönüyor?' haberlerinin yayılmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursaspor'un bir önceki Başkanı Mesut Mestan ve yönetimi, Brezilyalı futbolcunun kapısını 3 hafta önce çalmış, ancak 750 bin Euro'luk teklif çok bulunduğundan dolayı bu transferden vazgeçilmişti. Bursaspor'un Başkanlık koltuğu Erkan Kamat'a geçtikten sonra ise tecrübeli futbolcuya herhangi bir resmi teklif henüz yapılmamış.

Son olarak ülkesinin Bahia Kulübü'nde forma giyen ve sözleşmesi sona eren Jose Fernandao'ya Türkiye'den teklif yağıyor. Konyaspor, Erzurumspor, Hatayspor ve Adana Demirspor'un da ilgilendiği golcü futbolcunun ilk tercihi ise transfer tahtası açılması durumunda yeniden Bursaspor olacak.