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Fernando Muslera, 6. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı

Fernando Muslera, 6. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı
Fernando Muslera, 6. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı

Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile 6. Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı.


Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılara 2011 yılının yaz transfer döneminde katılan Uruguaylı kaleci, bu sezonla birlikte toplamda Süper Lig'de 6. şampiyonluğuna ulaştı.
Cimbom ile 12. sezonunu geçiren 36 yaşındaki kaleci, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Oğuzhan Ort
 

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