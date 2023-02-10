İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek - Tıkla İzle

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu. Yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileten Muslera, burada yapılan yardımların önemine değindi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.