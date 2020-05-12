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Ferrari, Sebastian Vettel'in sözleşmesini uzatmayacak

Ferrari, Sebastian Vettel'in sözleşmesini uzatmayacak
Ferrari, Sebastian Vettel'in sözleşmesini uzatmayacak

Formula 1 takımlarından Ferrari, 2020 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman pilotu Sebastian Vettel ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Ferrari, Alman pilotu Sebastian Vettel ile yolları ayırma kararı aldı. Ferrari'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşme bitecek olan Alman pilot Sebastian Vettel'in yeni bir anlaşma yapılmayacağı belirtildi.

2015 yılında Ferrari'ye katılan Vettel, hiç şampiyonluk yaşayamazken, 101 yarışta 14 yarış zaferi elde etti.

Ferrari Takım Müdürü Mattia Binotto de Vettel'e 2015'ten verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.

32 yaşındaki pilotun kariyerinde tamamı Red Bull Racing ile 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Oğuzhan Ort

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