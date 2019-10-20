Festivalin son gününde nefes kesen gösteriler

Fethiye Belediyesi öncülüğünde, 70 ülkeden bin 200 pilotunun katılımıyla gerçekleşen festival, nefes kesen skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterilerine sahne oldu. Festival, boyunca 1965 rakımlı Babadağ'ın zirvesinden 12 bin yamaç paraşütü havalandı.

Festivalin son gününde, Ölüdeniz semalarındaki Base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, Belceğiz Plajı'ndaki vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaş da gösterileri, cep telefonuyla kaydetti.

Rus Pilot İçin Saygı Duruşu

Festivalin dördüncü gününde paraşütünün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rus uyruklu Pawel Trishin için de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Festival koordinatörü kadri Tuğlu, yaptığı açıklamada, festivale Endonezya, Tunus, Cezayir, Brezilya, Amerika, Rusya gibi 70 ülkeden bin 200 paraşütçünün katıldığını söyledi.

Babadağ'dan 12 Bin Uçuş

Festival boyunca Babadağ'dan yaklaşık 12 bin uçuş gerçekleştiğini dile getiren Tuğlu, "Festivalde çok büyük şov takımları vardı ve dünyanın en zor şovları yapıldı. İnanılmaz gösteriler gerçekleşti. Akdeniz'deki birçok tatil kentinde sezon kapanmış ve tadilatlar başlamışken Ölüdeniz'de her yer doldu. Sezon uzatıldı. Hava oyunları ekim ayını da yüksek sezona katarak görevini tamamladı. Amacımız sezonu yılsonuna uzatmak ve turizmi 12 aya yaymak." diye konuştu.