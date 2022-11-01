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Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgede 'skolyoz' hastalarının umudu oldu

Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgede 'skolyoz' hastalarının umudu oldu
Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgede 'skolyoz' hastalarının umudu oldu

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniği yaklaşık 6 ay önce skolyoz ve kifoz vakalarına hizmet vermeye başladı. Hastane, Tunceli, Muş ve Bingöl başta olmak üzere çevre illerden gelen hastaların ihtiyaçlarına uluslararası standartlarda cevap veriyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgede 'skolyoz' hastalarının umudu oldu - Tıkla İzle

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bu çerçevede Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde yaklaşık 6 ay önce skolyoz (omurga eğriliği) hastaları için de hizmet vermeye başlandı.

Bölgenin hasta sayısı ve ihtiyaçlarına uluslararası standartlarda cevap veren, özellikli tedavi gerektiren skolyoz ve kifoz vakalarının ihtiyacını karşılayacak olan hastane bünyesindeki bu merkez, bölgeye hitap etmeye devam ediyor. Skolyoz ameliyatlarının gerçekleştirildiği ilk günden itibaren, Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden gelen 7 hasta gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu.

Rıdvan Yeşilırmak
 

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