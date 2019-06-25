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Fethiye Körfezi'nde sarı ve yeşil alarm

Fethiye Körfezi'nde sarı ve yeşil alarm
Fethiye Körfezi'nde sarı ve yeşil alarm

Muğla’nın Fethiye ilçesinde denizin rengi sarı ve yeşile döndü. Vatandaşlarda tedirginliğe neden olan bu görüntü hakkında araştırma başlatıldı.

Fethiye'de özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi sarı ve yeşile büründü. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizin rengini fotoğrafladılar.

Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri sudan numune aldı. Alınan numunelerin, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği, sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi. Olası bir kirlilik olayı yaşanırsa ilgili kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı ifade edildi.  

Murat Yalçın


 

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