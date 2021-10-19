Fethiye'de 300 bin liralık kaçak hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A isimli şüphelinin, gıda takviyesi adında cinsel gücü artırıcı ilaçların üretimi, paketlemesi ve sosyal medya aracılığı ile satışını yaptığı tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonda Y.A'nın ikametinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 300 bin TL olan satışa hazır paketlenmiş halde 5 bin 614 adet kapsül, poşetler içerisinde paketlenmemiş bin 500 adet kapsül, 1 adet paketleme makinası ve ambalajlamada kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Murat Yalçın